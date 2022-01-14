Hastanelere 15 Ocak 2022 en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları

Hastanelere İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi, en az lise düzeyinden memur personel alınıyor. Hasta bakım personeli, temizlik personeli kadrolarına oluşturulan alımlara dair kontenjan detayları ile başvuruların nasıl yapılacağını haberimizde aktarıyoruz. Hastane içeriğinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda birtakım kadrolar amacıyla öğrenim koşulu talep edilirken birtakım kadrolar bağlamında ise şart olmadan direkt olarak alım gerçekleşiyor
HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI
HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI