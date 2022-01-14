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    • Memurlar
    • 15.01.2022 08:41
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    • 15.01.2022 08:41
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    Hastanelere 15 Ocak 2022 en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları

    Hastanelere İŞKUR üzerinden işçi, memur personel alımı yapılıyor. Çok sayıda kadroda oluşturulan personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, müracaat şartları ilanlara İŞKUR üzerinden nasıl müracaat yapılacağını tek tek sizlerle paylaşıyoruz. İŞKUR İş İlanları amacıyla müracaat yapacak adaylar ilk olarak İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin sonrasında iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada yalnızca kadronun ismini yazın diğer kısmı doldurmayın bu şekilde bütün ilanları inceleyebilirsiniz. İşte hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı müracaat şartları...

    takvim.com.tr
    Hastanelere sınavsız personel ve işçi alımı başvurusu internetten başladı

    Hastanelere İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi, en az lise düzeyinden memur personel alınıyor. Hasta bakım personeli, temizlik personeli kadrolarına oluşturulan alımlara dair kontenjan detayları ile başvuruların nasıl yapılacağını haberimizde aktarıyoruz. Hastane içeriğinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda birtakım kadrolar amacıyla öğrenim koşulu talep edilirken birtakım kadrolar bağlamında ise şart olmadan direkt olarak alım gerçekleşiyor

    HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI

    HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI

        HASTANELERE SINAVSIZ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI

        HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

        Hastane içeriğinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda birtakım kadrolar amacıyla öğrenim şartı talep edilirken birtakım kadrolar amacıyla ise şart olmadan direkt olarak alım yapılıyor. Hastane içeriğinde çalışmak isteyen personellerin ilaveten her kadro için ayrı ayrı tespit edilen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları amacıyla en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ilaveten yaş şartı ve deney şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir başka şart ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.

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        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

        - Sürekli çalışabilecek,

        - Kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak,

        İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        İŞKUR İş İlanları için başvuru yapacak adaylar öncelikle İŞKUR'un internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada sadece kadronun adını yazın başka alanı doldurmayın bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

        İlanlarala başvurular internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir:

        esube.iskur.gov.tr

        Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında MESLEK kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin.
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        Haberler Memurlar Hastanelere 15 Ocak 2022 en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları
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