Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor? 4175 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuç tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 4 bin 175 personel alımı için başvuru şartları, kadro dağılımı ve kılavuz yayımlandı. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak tamamlayacak. Başvurular geçtiğimiz günlerce başlamıştı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor? 4175 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4 BİN 175 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10- 20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
4 bin 175 personel alımı için başvurular e-Devlet aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirilecek.
Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
KADRO DAĞILIMI ŞÖYLE
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,