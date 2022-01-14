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    • Memurlar
    • 15.01.2022 09:08
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    • 15.01.2022 09:08
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    4175 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuç tarihi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 4 bin 175 personel alımı için başvuru şartları, kadro dağılımı ve kılavuz yayımlandı. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak tamamlayacak. Başvurular geçtiğimiz günlerce başlamıştı. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor? 4175 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine sosyal çalışmacı, öğretmen, diyetisyen, avukat, hemşire, büro personeli ve daha bir çok unvanda toplam 4175 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 10 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. Başvuru sürecinde sona yaklaşılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor? 4175 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 4 BİN 175 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10- 20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

    4 bin 175 personel alımı için başvurular e-Devlet aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirilecek.

    Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

    KADRO DAĞILIMI ŞÖYLE

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    A) Genel Şartlar:

    a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

    b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

    c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

        ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

        d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

        (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
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        Haberler Memurlar 4175 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuç tarihi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman bitiyor?
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