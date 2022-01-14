14 Ocak 2022 hastanelere en az ilköğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte hastane işçi alım kadroları

HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Hastane içeriğinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda birtakım kadrolar amacıyla öğrenim şartı talep edilirken birtakım kadrolar amacıyla ise şart olmadan direkt olarak alım yapılıyor. Hastane içeriğinde çalışmak isteyen personellerin ilaveten her kadro için ayrı ayrı tespit edilen öğrenim şartlarını sağmaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları amacıyla en az ilkokul düzeyinden alım yapılıyor. Memur personel pozisyonları için ise en az lise düzeyinden personel alınıyor. Alımlarda ilaveten yaş şartı ve deney şartı olabiliyor. Adayların sağlamaları gereken bir başka şart ise güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması.

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BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

- Sürekli çalışabilecek,

- Kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak,