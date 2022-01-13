TAKVİM Memurlar açıklıyor: Kapatılan birimlerde görev yapan sürekli işçiler hakkında neler yapılacak?

Takvim Memurlar, kapatılan birimlerde görev yapan sürekli işçileri ilgilendiren detayları açıklıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan tüm birimlere "696 KHK kapsamında geçici görevlendirme ve yer değişikliği" başlıklı bir yazı gönderildi.
Söz konusu yazıda, milyonlarca sürekli işçiyi ilgilendiren kritik detaylar yer aldı.
İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "696 KHK kapsamında geçici görevlendirme ve yer değişikliği" başlığıyla yayımlanan o yazısı;
02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 178. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle eklenen "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme" başlıklı ek 25. maddede; "Hakim ve Savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir kadro veyapozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dan tüm birimlere "696 KHK kapsamında geçici görevlendirme ve yer değişikliği" başlıklı bir yazı gönderildi.
Söz konusu yazıda, milyonlarca sürekli işçiyi ilgilendiren kritik detaylar yer aldı.
İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "696 KHK kapsamında geçici görevlendirme ve yer değişikliği" başlığıyla yayımlanan o yazısı;
02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 178. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle eklenen "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme" başlıklı ek 25. maddede; "Hakim ve Savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir kadro veyapozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.