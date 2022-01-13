Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alım ilanı yayınlandı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin memur, teknisyen, aşçı, hizmetli gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Sermaye Piyasası Kurulu personel alım ilanına başvuru için bilgiler

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle Memur ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,

4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.

6) ÖSYM tarafından 2020 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.

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