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    • Memurlar
    • 13.01.2022 17:32
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    • 13.01.2022 17:39
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    MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi ise…

    MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak yani bugün itibariyle başladı ve sona ereceği tarih de belli oldu. Binlerce kişi tarafından büyük ilgi gören sınava dair tüm detaylar araştırma konusu oldu ve yayınlanan başvuru kılavuzu da merak edildi. Peki MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi nedir? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar?

    MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı ve yoğun ilgi görüyor. MSÜ sınavı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    2022 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    Bu yıl sınava katılacak adaylardan talep edilen 2022 MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden ve kurumun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yapılabilecek.

    2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

    MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2022 MSÜ başvuruları 13 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından az önce erişime açılan MSÜ başvuru kılavuzu ile başvuru işlemleri de resmen başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

        Ödemelerin yapılacağı bankalar:

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak

        adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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        Haberler Memurlar MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi ise…
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