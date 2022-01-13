MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi ise…

MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı ve yoğun ilgi görüyor. MSÜ sınavı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
2022 MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Bu yıl sınava katılacak adaylardan talep edilen 2022 MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden ve kurumun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yapılabilecek.
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2022 MSÜ sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022 MSÜ başvuruları 13 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından az önce erişime açılan MSÜ başvuru kılavuzu ile başvuru işlemleri de resmen başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.