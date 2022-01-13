MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? 2022 MSÜ sınav tarihi ise…

MSÜ sınav ücreti 2022 ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak yani bugün itibariyle başladı ve sona ereceği tarih de belli oldu. Binlerce kişi tarafından büyük ilgi gören sınava dair tüm detaylar araştırma konusu oldu ve yayınlanan başvuru kılavuzu da merak edildi. Peki MSÜ başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 MSÜ sınav tarihi nedir? İşte tüm detaylar…