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    • Memurlar
    • 12.01.2022 17:12
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    • 12.01.2022 17:13
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    TCDD 75 istasyon operasyon işçisi alımı başvuru şartları! TCDD personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor?

    TCDD 75 istasyon operasyon işçisi alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi ve yayınlanan ilanda belirsiz süreli işçi olarak 75 istasyon operasyon işçisi alınacağı aranan şartlar belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? Başvuruda istenilen evrakların neler olduğuna ilişkin bilgiler de belirtildi. TCDD bünyesinde kariyer hedefleyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    TCDD 75 istasyon operasyon işçisi alımı başvuru şartları!

    TCDD 75 istasyon operasyon işçisi alımı başvuru şartları! TCDD personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) bünyesinde istasyon operasyon işçisi olarak kariyer hedefleyen ve 75 kişi arasında yer almak için gereken tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    TCDD 75 İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden "İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI İLANI" geldi. Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır. İşgücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır." denildi.

    TCDD 75 İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    1- Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğüişyerlerimizde çalıştırılacaktır.

    2-İlan edilen işgücü talebine erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

    3-İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.

    4 İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.

    5- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır.

    İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        - Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

        -TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veyae-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicilkaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

        -Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

        -Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunubelirtilecektir.),

        - E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve DiğerAdres Belgesi

        - E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil veHizmet Dökümü,

        - KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

        - TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

        -İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınavtarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümündeyayımlanacaktır.

        - Sınav kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmaküzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alandan da 50 puan üzerinden olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

        Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanlarınortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir
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        Haberler Memurlar TCDD 75 istasyon operasyon işçisi alımı başvuru şartları! TCDD personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor?
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