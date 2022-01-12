TCDD 75 istasyon operasyon işçisi alımı başvuru şartları! TCDD personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) bünyesinde istasyon operasyon işçisi olarak kariyer hedefleyen ve 75 kişi arasında yer almak için gereken tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
TCDD 75 İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden "İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ ALIMI İLANI" geldi. Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır. İşgücü talebimiz 11.01.2022-17.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır." denildi.
TCDD 75 İSTASYON OPERASYON İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1- Alınacak işçiler İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğüişyerlerimizde çalıştırılacaktır.
2-İlan edilen işgücü talebine erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
3-İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.
4 İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.
5- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adayların evrakları; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evraklarla kontrol edilerek teslim alınacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir