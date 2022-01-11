TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 75 İstasyon Operasyon İşçisi alım ilanı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 istasyon operasyon işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin İstanbul'da görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TCDD işçi alım ilanına başvuru için bilgiler

İstenilen belgeler;

- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

- T.C Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)

- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden varsa alınacak Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),

- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

6- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular ( aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

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