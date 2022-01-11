Polis Akademisi EGM POMEM başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? 28. donem POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı!

28. donem POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmaları akşam saatlerinde hız kazandı. Polis Akademisi 27 Aralık itibariyle 8 bin polis alımı için başvuruları almaya başlamıştı ve 7 Ocak itibariyle sona ermişti. Sonuçlar heyecanla ve merakla beklenirken haber geldi ve Polis Akademisi Twitter hesabından sonuçların açıklandığını duyurdu. Peki Polis Akademisi EGM POMEM başvuru sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
28. Dönem POMEM alımlarında 10.000 kontenjana 164.842 aday tarafından müracaat yapılmış, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak toplamda 98.175 aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.
28. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),