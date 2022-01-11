Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi başvuru şartları nedir? 2022 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alım ilanları!

İŞKUR'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üstünden daha evvel müracaat yapmamış olan adaylar amacıyla görselli olarak sizlere nasıl müracaat yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup ya da E-Devlet parolası ile sisteme giriş yapmaları gereklidir.