2022 yılı İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alım ilanları! Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi başvuru şartları nedir?

İŞKUR bağlamında peş peşe ilanlar yayınlandı. İlanlarda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e şube sayfası üzerinden erişime açıldı. Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi kadrolarına oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları haberimizde. Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim alabilmek isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla alakalı bilgi alma olanağı sağlamaktadır.
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:
Hemşire
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Diş Hekimi Asistanı