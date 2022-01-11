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    • Memurlar
    • 11.01.2022 14:00
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    • 11.01.2022 14:00
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    2022 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alım ilanları! Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi başvuru şartları

    Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi kadrolarına oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları haberimizde. Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim alabilmek isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla alakalı bilgi alma olanağı veren veriyor. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üstünden elektronik ortamda yapılmaktadır.

    takvim.com.tr
    2022 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımı ilanları!

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Söz hususu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Şube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları sayfamızda yer alıyor. Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi kadrolarına oluşturulan personel ve işçi alımı müracaat detayları haberimizde. Açık iş ilanlarını göreme ve bu ilanlara başvurmanın yanında, iş arayanlara İŞKUR'a kayıt olma, işinden ayrılanlara işsizlik sigortasına başvurma, mesleki eğitim alabilmek isteyenlere de mesleki eğitim kurslarıyla alakalı bilgi alma olanağı veren veriyor.

    İŞKUR'DA YAYIMLANDI

    Söz konusu personel alımı ilanları, Türkiye İş Kurumu e Sube sayfası üzerinden erişime açıldı. Açık iş ilanları sayfası üzerinden yayımlanan personel alımı duyurularının detayları şu şekilde:

    Hemşire

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Diş Hekimi Asistanı

            İŞKUR GİRİŞ EKRANI

            İşkur'a giriş yapabilmek için aşağıdaki adresten üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemleri bittikten sonra aşağıdaki adresten girişinizi sağlayabilir ve İşkur'un iş faaliyetlerinden haberdar olabilirsiniz.

            İŞKUR PERSONEL ALIMI

            Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üstünden elektronik ortamda yapılacaktır.

            İŞKUR'A NASIL BAŞVURU YAPILIR?

            İŞKUR üstünden daha evvel müracaat yapmamış olan adaylar amacıyla görselli olarak sizlere nasıl müracaat yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelik ile adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup ya da E-Devlet parolası ile sisteme giriş yapmaları gereklidir.

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            Haberler Memurlar 2022 İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alım ilanları! Diş Hekimi Asistanı, Hemşire, Diyetisyen, Eczane işçisi başvuru şartları
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