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    • Memurlar
    • 10.01.2022 11:07
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    • 10.01.2022 11:07
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    ASDEP başvuru ekranı: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı ilanının yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, şartları ve bilgileri merak konusu oluyor. Bakanlık bünyesindeki bu alımların 1500'ü aile sosyal destek personeli olarak yapılacak. Başvurular bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda ASDEP başvuru ekranı hakkında araştırmalar sabah saatleriyle artışa geçti. Peki, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartlarına dair bilgiler...

    Aile Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    ASDEP başvuru ekranı hakkında araştırmalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının başlamasıyla birlikte yükselişe geçti. İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak olan başvuru bilgileri bu kapsamda günün en çok merak edilen konu başlıklarından birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte ASDEP başvuru ekranına dair merak edilenler...

    4 BİN 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

    Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.

    BAŞVURUYA DAİR EKRANA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        A) Genel Şartlar:

        a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

        b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

        c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

        ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

        d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

        (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
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        Haberler Memurlar ASDEP başvuru ekranı: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...
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