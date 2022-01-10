ASDEP başvuru ekranı: 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...

ASDEP başvuru ekranı hakkında araştırmalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının başlamasıyla birlikte yükselişe geçti. İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak olan başvuru bilgileri bu kapsamda günün en çok merak edilen konu başlıklarından birisi olarak karşımıza çıktı. Peki, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte ASDEP başvuru ekranına dair merak edilenler...
4 BİN 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.