15 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? 15 bin öğretmen alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve kontenjan bilgisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Öğretmen olma hayali kuran binlerce kişi 15 bin öğretmen alımı ne zaman? 15 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Erdoğan açıklamasında ay sonunda başvuruların alınacağını bildirdi. İşte kadro dağılımı ve kontenjan bilgisi...
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?
Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir haberi paylaştı.
15 bin kişilik atama için ay sonunu işaret eden Erdoğan, ''Ülkemizin içindeki şartları ne olursa olsun eğitimi göz ardı etmeyeceğiz. 2002'de eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022'de yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 606 bin seviyesine taşıdık. Okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz.'' dedi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesini yayınladı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci 27 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Sözlü sınav sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının belli olmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.