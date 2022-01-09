Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 41 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler

- Başvuru evrakları

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (atanmaya Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları

Teslim Edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi

(noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent Ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım

Dosya (4 Cd Olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği Yök Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin Varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın