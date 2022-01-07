Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin avukat, mühendis, büro personeli ve programcı gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için bilgiler

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

zorunludur.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanına sahip olmak.

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