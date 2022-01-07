Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 07.01.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 10:03
    ABONE OL

    Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

    Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin avukat, mühendis, büro personeli ve programcı gibi pozisyonlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanına başvuru için bilgiler
    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
    zorunludur.
    2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
    3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanına sahip olmak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi
    Haberler Memurlar Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
        SON DAKİKA