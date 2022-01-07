Başvurular için bugün son gün! 28. dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi 8 bin polis alımı için öğrenci alımları başvurularını bugün tamamlayacak ve bu alanda kariyer hedefleyenlerin acele etmesi gerekiyor. POMEM başvuru şartları ve başvuru şekline ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.
POMEM 28. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak. Adaylar, 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.
28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.