Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 07.01.2022 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 14:11
    ABONE OL

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman? 4 bin 175 personel alımı şartları, başvuru tarihleri…

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu ve başvuru tarihi, şartlarını açıklayınca detaylar araştırılmaya başlandı. 2022 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak ve başvuru yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği aranan niteliklerin neler olduğu bilgisi haberimizde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının nasıl yapıldığını da derledik.

    takvim.com.tr
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman? 4 bin 175 personel alımı şartları, başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı bünyesinde memur olarak çalışmanın hayalini kuran binlerce vatandaş heyecanla başvuru tarihi ve şartlarını araştırmaya başladı. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN*

    Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
    b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
    c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
    ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

        d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

        Özel Şartlar:

        1) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Yükseköğretim kuramlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

        b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

        2) Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

        b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

        3) Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

        b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

        4) Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

        b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

        5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

        b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

        6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

        b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

        7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

        a) Yükseköğretim kuramlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye’ye geldi
        Haberler Memurlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman? 4 bin 175 personel alımı şartları, başvuru tarihleri…
            SON DAKİKA