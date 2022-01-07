4 bin 175 personel alımı şartları, başvuru tarihleri… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediyor. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu ve başvuru tarihi, şartlarını açıklayınca detaylar araştırılmaya başlandı. 2022 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak ve başvuru yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği aranan niteliklerin neler olduğu bilgisi haberimizde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının nasıl yapıldığını da derledik.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN*
Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,