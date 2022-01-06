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    • Memurlar
    • 06.01.2022 10:58
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    • 06.01.2022 10:58
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    İstanbul Medipol Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi 18 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Medipol Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

    İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;
    *657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
    *Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
    *Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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