İŞKUR'dan binlerce gence günlük 179 lira harçlık! Hem meslek öğren hem para kazan! Şartlar belli oldu





NE KADAR SÜRÜYOR?

Mesleki eğitim kursları; haftada en çok 6 gün düzenlenebiliyor. Toplam süre ise 160 fiili günü geçemiyor. İşbaşı eğitim programlarının süresi de bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-19 yaş arası gençler için düzenlenecek işbaşı eğitim programlarının süresi ise 9 ayı geçemiyor.