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    • Memurlar
    • 06.01.2022 12:36
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    • 06.01.2022 12:45
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    İŞKUR'dan binlerce gence günlük 179 lira harçlık! Hem meslek öğren hem para kazan! Şartlar belli oldu

    Yeni yılla beraber İŞKUR'un meslek eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere yapılan ödemeler de artırıldı. Kurslara katılanlara günlük 49,08 lira ile 179,95 lira arasında cep harçlığı verilecek. Üstelik katılımcılara istihdam fırsatı da var. Takvim.com.tr memurlar sayfası İŞKUR'un meslek eğitim kurslarıyla ilgili tüm detayları sizin için kaleme aldı.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan binlerce gence günlük 179 lira harçlık

    İstihdamı artırmak için seferber olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Gençler İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılarak meslek sahibi olurken, işbaşı eğitim programlarıyla da iş tecrübesi kazanıyor. Üstelik bu programlar ve kurslar süresince gençlere cep harçlığı da veriliyor. Sağlık ve iş kazası primleri İŞKUR tarafından ödenirken, katılımcılara iş kapısı da açılıyor. İŞKUR, yeni yılla birlikte meslek kursları ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara verdiği ödemeleri artırdı. Bazı yeniliklere de imza attı.

    MESLEK KURSLARINDA YENİ TUTARLAR
    İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara bu yıl günlük 49,08 ile 106,34 lira arasında ödeme imkanı bulunuyor. İŞKUR tarafından katılımcılara yapılacak günlük ödemeler meslek kurslarına göre şöyle belirlendi:
    - Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 106,34 lira,
    - En az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 65,44 lira,
    - Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 49,08 lira,



    - Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 65,44 lira.
    Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurs süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerden herhangi bir ücret alınmıyor. Mesleki eğitim kursu süresince İŞKUR tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan kişilere kurs sonunda Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlemiş olduğu mesleki yeterlilik belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi imkanı bulunuyor.



        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA NE ÖDENECEK?
        İşbaşı eğitim programlarına katılanlara bu yıl yapılacak ödemeler ise günlük 81,80 ile 179,95 lira arasında değişiyor. Günlük ödeme tutarları bu programlar için ise şöyle belirlendi:
        - İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira, işsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 lira,
        - Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 179,95 lira.



        VERGİ MATRAHINDAN İNDİRME İMKANI
        Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanırken, katılımcılara program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası veriliyor.
        Programa katılan kişilere İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunuyor.



        NE KADAR SÜRÜYOR?
        Mesleki eğitim kursları; haftada en çok 6 gün düzenlenebiliyor. Toplam süre ise 160 fiili günü geçemiyor. İşbaşı eğitim programlarının süresi de bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda, 18-19 yaş arası gençler için düzenlenecek işbaşı eğitim programlarının süresi ise 9 ayı geçemiyor.

            İŞ GARANTİSİ DE VAR
            Meslek kurslarında yüzde 50 istihdam garantisi sunulurken, işbaşı eğitim programı kapsamında da işverenlerin en az yüzde 50 istihdam yükümlülüğünü bulunuyor. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az yüzde 50'sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 2 katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekiyor.

            NASIL BAŞVURULUYOR?
            Mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyenlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde/Hizmet Merkezlerinde görevli iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti sunularak kişilerin kendilerine en uygun mesleği edinmeleri için kurslara katılmaları sağlanıyor. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.

            İŞTE YENİ TUTARLAR

            İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
            Günlük ödemeler:
            İş arayanlar:             163,59 TL
            Öğrenciler: 122,69 TL
            İşsizlik ödeneği alanlar: 81,80 TL
            Geleceğin meslekleri: 179,95 TL

                MESLEK EĞİTİM KURSLARI
                Kurs alanına göre günlük ödemeler:

                En az yüzde 50 iş garantili kurslar
                - Sanayi sektöründe:                 106,34 TL
                - Diğer sektörlerde: 65,44 TL



                Engelli ve eski hükümlüler için kurslar
                - İstihdam garantisiz:                 49,08 TL
                - İstihdam garantili: 64,44 TL

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                Haberler Memurlar İŞKUR'dan binlerce gence günlük 179 lira harçlık! Hem meslek öğren hem para kazan! Şartlar belli oldu
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