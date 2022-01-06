İŞKUR'dan binlerce gence günlük 179 lira harçlık! Hem meslek öğren hem para kazan! Şartlar belli oldu

İstihdamı artırmak için seferber olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Gençler İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılarak meslek sahibi olurken, işbaşı eğitim programlarıyla da iş tecrübesi kazanıyor. Üstelik bu programlar ve kurslar süresince gençlere cep harçlığı da veriliyor. Sağlık ve iş kazası primleri İŞKUR tarafından ödenirken, katılımcılara iş kapısı da açılıyor. İŞKUR, yeni yılla birlikte meslek kursları ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara verdiği ödemeleri artırdı. Bazı yeniliklere de imza attı.
MESLEK KURSLARINDA YENİ TUTARLAR
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara bu yıl günlük 49,08 ile 106,34 lira arasında ödeme imkanı bulunuyor. İŞKUR tarafından katılımcılara yapılacak günlük ödemeler meslek kurslarına göre şöyle belirlendi:
- Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen en az yüzde 50 istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 106,34 lira,
- En az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 65,44 lira,
- Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 49,08 lira,
- Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 65,44 lira.
Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi kurs süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim kurslarına katılan kişilerden herhangi bir ücret alınmıyor. Mesleki eğitim kursu süresince İŞKUR tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan kişilere kurs sonunda Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlemiş olduğu mesleki yeterlilik belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi imkanı bulunuyor.