7 Ocak 95. dönem (ÖGG) özel güvenlik sınav sonuçları! ÖGG sınavından kaç puan almak gerekiyor? İşte ÖGG sorgulama ekranı

2021 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen 95. dönem ÖGG sınavı ile ilgili Ocak ayında yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce kişi 19 Aralık'ta ÖGG sınavına katılmıştı. Geçtiğimiz yıl 94. dönem ÖGG sınavı 17 Ekim tarihinde yapılmış sonuçlar ise 5 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. Peki 95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavından kaç puan almak gerekiyor? İşte son dakika gelişmeler ile 95. dönem Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama ekranı!
95. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI
95. dönem ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 7 Ocak 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.
95. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
95.dönem ÖGG sınav sonuçları onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. TC kimlik numaranız Sınav adı ve Güvenlik Kodu bilgilerinizi girdikten sonra sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;