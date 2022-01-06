Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacağını duyurdu ve kamuda kariyer hedefleyen binlerce vatandaş hemen bilgileri araştırır oldu. 2022 yılının ilk alımı yapılırken vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor ve son başvuru tarihini kaçırmak istemiyor. Son başvuru tarihi ise 20 Ocak olarak belirlendi. Peki 4 bin 175 personel alımı başvuruları ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,