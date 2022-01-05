Turizm Fakültesi mezunları "ekonomist" olarak çalışabilir mi? Kimler ekonomist olarak çalışabilir? Takvim.com.tr merak edilen soruyu yanıtladı





Soru: Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Programı mezunu olanların 5393 sayılı Belediye Kanunun 49'uncu maddesi kapsamında "Ekonomist" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdamı mümkün mü?

Cevap: 5393 sayılı Kanunun "Norm Kadro ve personel İstihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinde "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır hükmü, 5'inci fıkrasında; " ... Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…" hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde "Ekonomist kadrosuna atanabilmek için; 1)Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak" hükmüne yer verilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16/01/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı genelgesi ekinde 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin unvanlar arasında "Ekonomist" unvanı sayılmaktadır.