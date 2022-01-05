Turizm Fakültesi mezunları "ekonomist" olarak çalışabilir mi? Kimler ekonomist olarak çalışabilir? Takvim.com.tr merak edilen soruyu yanıtladı

Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Programı'ndan mezun olanların 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi kapsamında "Ekonomist" olarak çalışıp çalışamayacağı son dönemin merak edilen konularından oldu. Takvim.com.tr memurlar sayfası sizler için merak edilen bu konuyu inceleyerek cevapladı...
Soru: Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Programı mezunu olanların 5393 sayılı Belediye Kanunun 49'uncu maddesi kapsamında "Ekonomist" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonunda istihdamı mümkün mü?
Cevap: 5393 sayılı Kanunun "Norm Kadro ve personel İstihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinde "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır hükmü, 5'inci fıkrasında; " ... Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…" hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde "Ekonomist kadrosuna atanabilmek için; 1)Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak" hükmüne yer verilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16/01/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı genelgesi ekinde 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin unvanlar arasında "Ekonomist" unvanı sayılmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrasında "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğreniminden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğrenim Kurulunca düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, Yükseköğrenim Kurulu Kararlarının incelenmesi neticesinde 20/04/1988 tarihli ve 8743 sayılı kararda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat bölümlerinden, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat ve Maliye Bölümlerinden, İktisat Fakültesinin İktisat Bölümünden, Açıköğretim Fakültesi İktisat Programından, 1982 yılı öncesi mevcut olan iki veya daha fazla lisans programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının İşletme-Maliye, Ekonomi-Maliye, İktisat ve Ticaret, Ekonomi ve Mali İşletmecilik, Ekonomi, Finansman, Dış Ticaret, İşletme, Bankacılık bölümlerinden mezun olanların "Ekonomist(İktisatçı)" unvanını kullanabileceği; 31/10/1990 tarihli ve 20597 sayılı kararda, Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Maliye bölümlerinden mezun olanlara "Ekonomist(İktisatçı)" unvanı verilebileceğine karar verilmiştir.