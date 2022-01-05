Sözleşmeli personellerin tahsil durumu çalışma pozisyonlarını etkiliyor mu? İdari destek görevlisi olarak çalışanlar dikkat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43'üncü maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4'üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler... Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ...........................yetkilidir." hükmü yer almaktadır.