Devlette çalışan sözleşmeli personeller dikkat! Brüt sözleşme ücreti değişiyor

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, senelik izinleri, geçişten sonra mezuniyetleri değişen personelin unvan değişikliği, brüt sözleşme ücretinin değiştirilmesi mümkün mü?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesinde, "...Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 3'üncü maddesinde, "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir..." hükmü, 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında, "(Değişik:14/05/2018-2018/11809) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü yer almaktadır.