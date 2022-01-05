Adalet Bakanlığı 22 teknisyen ve gemi adamı alımı yapacak! Şartlar ve başvuru tarihi belli oldu

Adalet Bakanlığı 22 teknisyen ve gemi adamı alımı yapacak. Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapmaları gerekiyor. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 17 Ocak 2022 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 31 Ocak 2022 saat 23.59'da sona erecek.

İŞTE İLANLA İLGİLİ DETAYLAR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 6-9'uncu dereceli kadrolara aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.





Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



Başvuralar 17 Ocak 2022 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 31 Ocak 2022 saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız (www.adalet.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüz (www.cte.adalet.gov.tr) internet adresinde yer almaktadır.



Sorularınız için;

a) İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

b) Telefon: 0312 507 04 00-892-881-714-715-716-561-562