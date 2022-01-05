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    • Memurlar
    • 06.01.2022 08:45
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    • 06.01.2022 08:45
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    2022 JGK jandarma memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 JGK jandarma memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine memur alınıp alınmayacağı merak konusu oldu ve yoğun bir şekilde araştırmalar başlandı. İşte konuya dair son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    2022 JGK jandarma memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

    Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi iş ilanlarını yakından takip ediyor. Farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere devlet memuru ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman ilan açan ve bunu duyuran Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) 2022 memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşların Jandarma Genel Komutanlığı'nda memur olarak görev yapmak isteyenlerde aranan nitelikler haberimizde yer alıyor.

    JANDARMA MEMUR ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    Jandarma Genel Komutanlığı memur alımına ilişkin güncel bir ilan yayınlamadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

    a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

    b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

    c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

    d. Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

    e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

        JANDARMA MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

        b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

        c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

        ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

        e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

        f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

        g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

        ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

        h. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.
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        Haberler Memurlar 2022 JGK jandarma memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır?
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