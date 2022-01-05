2022 JGK jandarma memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi iş ilanlarını yakından takip ediyor. Farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere devlet memuru ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman ilan açan ve bunu duyuran Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) 2022 memur alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşların Jandarma Genel Komutanlığı'nda memur olarak görev yapmak isteyenlerde aranan nitelikler haberimizde yer alıyor.
JANDARMA MEMUR ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımına ilişkin güncel bir ilan yayınlamadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d. Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 21 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.
e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.