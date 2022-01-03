Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları! 2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayı tüm çalışanlara ilaç gibi gelecek. 2022 Ocak zammı ile doktor, mühendis, polis, öğretmenlerin maaşları artacak. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları belli oldu mu? şeklindeki sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği zam oranının duyurulması ile doktor maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki doktorlara ne kadar zam geldi? Cevapları haberimizde...
2022 OCAK ZAMMI İLE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla ortaya çıkan zamlı maaşları şöyle;
MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 4.330,42 TL
Yeni 5.651,20 TL
MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)
Mevcut 4.880 TL
Yeni 6.368,40 TL
Memur aile yardımı Mevcut Yeni
- Eş 408,67 520,93
- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115
- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30
KİM, NE ALACAK?
Ödeme Mevcut Yeni
65 yaş aylığı 828,21 1.055,72
Evde bakım desteği 1.797,95 2.291,85
Engelli aylığı
- % 40-69 arası 661,13 842,74
- % 70 ve üstü 991,69 1.264,11