Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları! 2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayı tüm çalışanlara ilaç gibi gelecek. 2022 Ocak zammı ile doktor, mühendis, polis, öğretmenlerin maaşları artacak. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları belli oldu mu? şeklindeki sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği zam oranının duyurulması ile doktor maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki doktorlara ne kadar zam geldi? Cevapları haberimizde...