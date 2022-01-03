İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 64 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.

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