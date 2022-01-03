550 subay alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? JGK subay alımı başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi…

JGK subay alımı başvuru şartları nelerdir? Kariyerini bu yönde sürdürmek isteyen yüzbinlerce kişi yapılan güncel alımları yakından takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) teşkilat kadrolarında farklı sınıflarda görevlendirmek üzere 550 muvazzaf ve sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacağını duyurmuştu. 24 Aralık tarihinde başlayan başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Son başvuru tarihi belli oldu ve haberimizde yer alıyor. Peki 550 subay alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
JGK SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacına yönelik başvurular 24 Aralık 2021 – 09 Ocak 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.