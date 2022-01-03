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    • Memurlar
    • 03.01.2022 11:27
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    • 03.01.2022 11:27
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    2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları...

    Ocak ayı tüm çalışanlara ilaç gibi gelecek. 2022 Ocak zammı ile doktor, mühendis, polis, öğretmenlerin maaşları artacak. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları belli oldu mu? şeklindeki sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği zam oranının duyurulması ile doktor maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki doktorlara ne kadar zam geldi? Cevapları haberimizde...

    2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları netleşti mi? soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doktorlara yapılacak zammın ne kadar olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı açıkladı. Enflasyon rakamlarının duyurulmasının akabinde memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Peki doktorlar 2022'de ne kadar maaş alacak? Doktor maaşına zam ne kadar oldu?

    2022 OCAK ZAMMI İLE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre; enflasyon aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 oranında gerçekleşti.

    SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak açıklandı.

    EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla ortaya çıkan zamlı maaşları şöyle;

    Görev Aralık maaşı Ocak maaşı

    Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
    Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
    Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
    Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
    Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
    Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
    Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
    İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
    Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
    İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070
    Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
    Şef (7/1) 4.789 -- 6.104

    Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
    Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
    Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393
    Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
    Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
    Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
    Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876
    Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920

    Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730
    Polis (11/1) 6.502 -- 8.287
    Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773
    Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906
    Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041
    Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052
    Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084
    Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231
    Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421
    Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988
    Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088
    Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708
    Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386

    *TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

        2021 DOKTOR MAAŞLARI NE KADARDI?
        TÜİK 2021 Temmuz verilerine göre, yılın ilk altı ayında yüzde 8,45'lik enflasyonla birlikte, memur, sözleşmeli çalışan ve emekli, doktorların yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranları netleşti. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösterirken 2021 yılında uzman doktor maaşı 10.126 lira olarak ödendi.
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