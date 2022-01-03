2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları netleşti mi? soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doktorlara yapılacak zammın ne kadar olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı açıkladı. Enflasyon rakamlarının duyurulmasının akabinde memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Peki doktorlar 2022'de ne kadar maaş alacak? Doktor maaşına zam ne kadar oldu?