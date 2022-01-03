2022 enflasyon farkı zamlı doktor maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Ocak zammı ile en düşük ve en yüksek doktor maaşları netleşti mi? soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doktorlara yapılacak zammın ne kadar olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı açıkladı. Enflasyon rakamlarının duyurulmasının akabinde memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Peki doktorlar 2022'de ne kadar maaş alacak? Doktor maaşına zam ne kadar oldu?
2022 OCAK ZAMMI İLE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine göre; enflasyon aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 oranında gerçekleşti.
SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak açıklandı.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla ortaya çıkan zamlı maaşları şöyle;
Görev Aralık maaşı Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 -- 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 -- 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 -- 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 -- 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 -- 5.638
Memur (9/1) 4.424 -- 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 -- 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 -- 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 -- 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 -- 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 -- 6.070
Şef (7/1) 4.789 -- 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 -- 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 -- 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 -- 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 -- 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 -- 6.675
Ebe (9/1) 5.244 -- 6.684
Programcı (9/1) 5.395 -- 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 -- 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 -- 7.730
Polis (11/1) 6.502 -- 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 -- 8.773
Komiser (8/1) 6.987 -- 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 -- 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 -- 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 -- 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 -- 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 -- 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 -- 9.988
Uzman (7/1) 7.915 -- 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 -- 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 -- 11.386
*TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.