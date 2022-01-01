Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı (Akademik personel alım ilanları)

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Trabzon Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler:



A) GENEL ŞARTLAR



1) Başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48'inci maddesindeki genel şartları ve "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge"sinde

(http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 23'üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

4) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge"sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

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