16 bin sağlık personeli alımı şartları neler? 16 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık alanında kariyer hedefleyen vatandaşların gündeminde yeni yılın ilk gününde 2022 memur alımları yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak 16 bin kişinin istihdam edileceği duyuruldu ve başvuruya dair bilgiler araştırma konusu oldu. İşte detaylar…
16 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.