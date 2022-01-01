16 bin sağlık personeli alımı şartları neler? 16 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar…

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.