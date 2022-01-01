16 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? Alım yapılacak kadrolar… 16 bin sağlık personeli alımı şartları neler?

16 bin sağlık personeli alımı şartları neler? Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte memur alımları da yakından takip edilmeye başlandı. Başkan Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu güzel gelişmenin ardından yüzbinlerce kişi başvuruların ne zaman yapılacağı, aranan şartların neler olduğuna dair bilgiler araştırılır oldu. Peki alım yapılacak kadrolar hangileri? 16 bin sağlık personeli alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…