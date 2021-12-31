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    • Memurlar
    • 31.12.2021 08:47
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    • 31.12.2021 08:47
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    Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı yapacak (Akademik personel alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! Araştırma Görevlisi alınacak

    Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanına başvuru için bilgiler:

    Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 18.05.2021 tarih, 31485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

    Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

    1.Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro Birimi, Anabilim Dalı, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)
    2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
    3.Özgeçmiş,
    4.Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

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    Haberler Memurlar Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı yapacak (Akademik personel alım ilanları)
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