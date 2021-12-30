Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği takvimi 2022! MEB alan değişikliği atama tarihleri!

MEB'DE ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL OLUYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından MEB Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik öğretmen atamaları ve yer değiştirmeleri ile alakalı birçok bilgiyi öğretmenlere vermektedir. Bu bilgilerden biride, Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı 60. Maddedir.

Eğer MEB uygun görürse, öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ve başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler alan değişikliği gerçekleştirebilirler. Fakat alan değişikliği isteyecek olan öğretmenlerin, adaylıklarının kalkmış olması ve mezun oldukları bölümlerin, talep ettikleri alanlara uygun olması gerekmektedir.