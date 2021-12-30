MEB alan değişikliği takvimi 2022! Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği atama tarihleri!

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından adaylar, Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği atama tarihleri ne zaman? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu Öğretmen olarak görev yapanların Alan Değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB; alan değişikliğini, öğretmenlerin, MEB tarafından belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişleri olarak tanımlamaktadır.