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    • Memurlar
    • 30.12.2021 15:23
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    • 30.12.2021 15:27
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    MEB alan değişikliği takvimi 2022! Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği atama tarihleri!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvuruların ve atamaların ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB alan değişikliği atama tarihleri!

    takvim.com.tr
    MEB alan değişikliği takvimi 2022! Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak?

    Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından adaylar, Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği atama tarihleri ne zaman? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar!

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu Öğretmen olarak görev yapanların Alan Değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.

    ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı MEB; alan değişikliğini, öğretmenlerin, MEB tarafından belirlenen ve mezun oldukları yükseköğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri başka alanlara geçişleri olarak tanımlamaktadır.

        MEB'DE ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL OLUYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından MEB Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik öğretmen atamaları ve yer değiştirmeleri ile alakalı birçok bilgiyi öğretmenlere vermektedir. Bu bilgilerden biride, Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı 60. Maddedir.

        Eğer MEB uygun görürse, öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ve başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler alan değişikliği gerçekleştirebilirler. Fakat alan değişikliği isteyecek olan öğretmenlerin, adaylıklarının kalkmış olması ve mezun oldukları bölümlerin, talep ettikleri alanlara uygun olması gerekmektedir.

        ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNİ KİM BELİRLER?

        Alan değişikliği ile ilgili tüm süreç Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yürütülür. Örneğin MEB tarafından 2020 yılı için alan değişikliği duyurusu yayınlanır ve duyuru ile birlikte, 2020 Alan Değişikliği Atama Takvimi belli olur.

        Alan değişikliği kontenjanları, eğitim kurumlarındaki ihtiyaca göre belirlenir. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, ihtiyaç duyulan eğitim kurumuna yapılır. Alan değişikliklerinde hizmet puanı üstünlüğü esas alınmaktadır. Eğer alan değişikliği gerçekleştirecek 2 öğretmenin tercihinde, puan üstünlüğü yoksa, yani aynı puana sahip iseler, öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan öğretmenin alan değişikliğine bağlı tayini gerçekleşir.
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