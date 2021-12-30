Danıştay Başkanlığı kadrolu personel alacak! Memur alım ilanları

Danıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, PSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 11. dereceli beş (5) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1987 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

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