Yurt yönetim personeli alımı ne zaman, başvuru şartları neler? GSB 652 yurt yönetim memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2022 yılında kadın ve erkek adaylardan toplam 652 yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi detayları araştırıyor. Yayınlanan duyuruda başvuru şartları ve kontenjan tablosuna yer verildi. Adaylarda aranan şartlar arasında en az lisans mezunu detayı ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor. İşte yoğun olarak araştırılan GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler kadın erkek? 652 yurt yönetim memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? soruların yanıtları...
GSB 652 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt yönetim personeli alımı başvuruları 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihleri arasında alınacak.
YURT YÖNETİM MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU KILAVUZU VE KONTENJAN BİLGİSİ!
Kariyer Kapısı adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
KONTENJAN TABLOSUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
652 YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması
gerekmektedir.