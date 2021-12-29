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    • Memurlar
    • 30.12.2021 12:00
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    • 30.12.2021 12:00
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    Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Kimleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, içeriği maddeleri nedir?

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, içeriği maddeleri nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? Kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi, içeriği maddeleri nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda neler var?

    Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi. Bu gelişmelerle birlikte, Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

    1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

    2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

    3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

    4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

    5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

        6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

        7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

        ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

        Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

        Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.
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