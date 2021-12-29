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    • Memurlar
    • 29.12.2021 08:34
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    • 29.12.2021 08:34
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel istihdam edecek

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel alım ilanı dikkat çekti.

    Yüzlerce personel alınacak!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 652 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin pozisyonları ve alım şartları açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi:

    I- BAŞVURU ŞARTLARI

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
    2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
    4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
    5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
    6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
    7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
    8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
    9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
    10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

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