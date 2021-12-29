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    • Memurlar
    • 30.12.2021 08:23
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    • 30.12.2021 08:24
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    2022'de Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) işbirliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bekçi olmak için can atan binlerce aday da haftalardır başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Gözler EGM son dakika açıklamaları yoğun olarak sorgulanıyor. Peki Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    takvim.com.tr
    2022’de Bekçi alımı olacak mı, ne zaman?

    Binlerce bekçi adayı 2022 yılı bekçi alımı başvuruları için EGM'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyen adaylar Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçiliğe 'En az lise veya dengi okul mezunu olmak' şartını taşıyanlar başvuru yapabilir. İşte son dakika bekçi alım ilanı hakkında gelişmeler...

    BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

    EGM'den bekçi alımına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı. 10 bin bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Bekçi ilanı henüz yayımlanmdığından bekçi alımı başvuru şartları da belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirlen bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı;

    * Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    * En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    * Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    * En az 167 cm boyunda olmak,

    * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    * Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    * Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

    * Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    * 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        * Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        * Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        * Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        * Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        * Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        * Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        * Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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        Haberler Memurlar 2022'de Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
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