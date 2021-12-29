2022'de Bekçi alımı olacak mı, ne zaman? EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Binlerce bekçi adayı 2022 yılı bekçi alımı başvuruları için EGM'den gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyen adaylar Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM Bekçi alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçiliğe 'En az lise veya dengi okul mezunu olmak' şartını taşıyanlar başvuru yapabilir. İşte son dakika bekçi alım ilanı hakkında gelişmeler...
BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?
EGM'den bekçi alımına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı. 10 bin bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Bekçi ilanı henüz yayımlanmdığından bekçi alımı başvuru şartları da belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirlen bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı;
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
* En az 167 cm boyunda olmak,
* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,