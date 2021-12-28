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    • Memurlar
    • 28.12.2021 08:06
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    • 28.12.2021 08:06
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    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak (Araştırma görevlisi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    İlan yayında! Alım yapılacak

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 9 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personelin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler:

    Genel Şartlar
    1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
    2-Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
    3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
    4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

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    Haberler Memurlar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacak (Araştırma görevlisi alım ilanları)
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