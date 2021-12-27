Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı! 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı! 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB takvimine göre 15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakatlar 12-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi ve gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları erişime açıldı mı?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre sözlü mülakat sonuçları 27 Aralık tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından 3-7 Ocak tarihleri arasında sözlü mülakatlara itiraz işlemleri alınacak. Sözlü mülakat sonuçlarına itirazlar yapılacak olan değerlendirmelerin ardından 14 Ocak tarihinde sonuçlandırılacak. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından atamalar 21-26 Ocak tarihleri arasında alınacak.
15 bin öğretmen ataması kapsamında en fazla branş Sınıf Öğretmenliği için ayrıldı. 2 bin 175 kişi olarak açıklanan kontenjanın ardından en fazla alımın yapılacağı bölümler şu şekilde; Özel Eğitim, Okul Öncesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği en çok kontenjan ayrılan bölümler olarak dikkat çekiyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI