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    • Memurlar
    • 27.12.2021 15:29
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    • 27.12.2021 15:42
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    Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! Atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşlemlerini tamamlayan binlerce aday yapılacak resmi açıklamaya odaklanmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklanacağı tarihi sosyal medyadan duyurmuştu. Sonuçlar yapılan açıklamanın hemen ardından duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı!

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım bugün sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklanacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Açıklamadan kısa bir süre sonra sonuçlar duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte atama sonuçları açıklanma tarihi...

    KPSS-2021/10: SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Adaylara saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

    20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

        SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

        Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! Atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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