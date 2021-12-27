Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! Atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım bugün sona erdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklanacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Açıklamadan kısa bir süre sonra sonuçlar duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte atama sonuçları açıklanma tarihi...
KPSS-2021/10: SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI
20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.