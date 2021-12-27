Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama tarihi...

Sağlık Bakanlığına yapılacak 20 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süresi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Adaylar 16-22 Aralık tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Gözler bu kez başvuru sonuçlarına çevrildi. Konu hakkıdna ÖSYM Başkanı Aygün tarafından açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLADI!
ÖSYM Başkanı Aygün: 16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.
KPSS-2021/10: SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI
20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.