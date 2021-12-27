Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.