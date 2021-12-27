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    • 27.12.2021 15:29
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    • 27.12.2021 15:33
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    Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama tarihi...

    Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin ÖSYM Başkanı Aygün'den son dakika açıklama geldi. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    Sağlık Bakanlığına yapılacak 20 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süresi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Adaylar 16-22 Aralık tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Gözler bu kez başvuru sonuçlarına çevrildi. Konu hakkıdna ÖSYM Başkanı Aygün tarafından açıklama geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    ÖSYM SON DAKİKA AÇIKLADI!

    ÖSYM Başkanı Aygün: 16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

    KPSS-2021/10: SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

    20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

        Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
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