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    • Memurlar
    • 28.12.2021 09:29
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    • 28.12.2021 09:30
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    İcra müdürlüğü sınavı şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? 2022 icra müdürlüğü sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    2022 icra müdürlüğü sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak? İcra müdürlüğü sınavı şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Adalet Bakanlığı açık olan kadrolarına alım yapmak için icra müdürlüğü personel alımı ilanı yayınlıyor ve kariyerine bu yönde devam edenler başvuru şartlarının neler olduğunu, başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    2022 icra müdürlüğü sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak?

    Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde 2022 icra müdürlüğü sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak? Sorusunu araştırır oldu. Adalet Bakanlığı zaman zaman açıktan ya da naklen atama olarak personel alımı yapıyor ve icra memuru olmak isteyenler duyuruları yakından takip ediyor. Peki icra müdürlüğü sınavı şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Adalet Bakanlığı 2022 yılında açık kadrolara personel alımı yapacak mı, açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    2022 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI OLACAK MI?

    Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan icra müdürü ve icra müdürü yardımcılığı şartları aşağıdaki gibidir:

    Türk vatandaşı olmak,

    Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar)

    Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak (lisans / önlisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

    Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

        Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
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        Haberler Memurlar İcra müdürlüğü sınavı şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? 2022 icra müdürlüğü sınavı olacak mı, ne zaman yapılacak?
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